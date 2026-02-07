قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي
أحمد أيمن

أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، تحذيراً جديداً أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، متوقعاً نشاطاً زلزالياً غير عادي خلال الأيام المقبلة، مع إشارة خاصة إلى احتمال حدوث "مفاجأة" في غضون ثلاثة أيام. 

جدير بالذكر أن فرانك هوجيربيتس، باحث وخبير جيولوجي هولندي الجنسية، يهتم بأمور الزلازل والبراكين، حيث نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بسبب توقعاته بشأن الهزات الأرضية والزلازل، التي صحت العديد منها.

لفت هوجيربيتس الانتباه في فبراير 2019 عندما توقع احتمالية وقوع زلزال ضخم، وتطابقت تكهناته مع زلزال الإكوادور الذي وقع في الأسبوع ذاته وبلغت قوته حينها 7.5 درجة على مقياس ريختر.

هذا بالإضافة إلى توقعاته بشأن زلزال تركيا الشهير والتي تحققت بالفعل، حيث تعتمد توقعاته على برنامج Solpage، الذي قام بإنشائه من دافع ولعه بالنظام الشمس وحركة الكواكب، وأيضًا مهارة والده في هندسة الكمبيوتر والتقنيات المعلوماتية.

تحذير عالم الزلازل الهولندي 

هوجربيتس، المعروف بحديثه عما يسميه "هندسة الكواكب" أو اصطفافات الأجرام السماوية وتأثيرها على القشرة الأرضية، نشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً يدعو فيه الناس إلى توخي الحذر في الفترة ما بين 13 و15 فبراير الحالي. 

وفق رأيه، هذا التوقيت يشهد اقتراناً بين الأرض والقمر وكوكب المشتري، ما قد يؤثر في النشاط الزلزالي ويتسبب في تحركات غير متوقعة في القشرة الأرضية. 

في الفيديو الذي يتضمن تحذيره، شدد هوجربيتس على ضرورة أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار، قائلاً إنه من الممكن أن تكون هناك “مفاجأة” خلال تلك الأيام، وأن يتصاعد النشاط الزلزالي بشكل ملحوظ. وقد وجه نصيحته العاجلة لمتابعيه بضرورة توخي الحيطة والحذر الشديد في تلك الفترة. 

زلازل قوية في 2026

هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الراصد الهولندي مثل هذه التوقعات؛ ففي السابق، أثارت توقعاته حول احتمال وقوع زلازل قوية خلال بداية عام 2026 نقاشاً واسعاً، خاصة حين نسب إلى نفسه أنه توقع زلزالاً مدمرًا قبل أن يقع ببضعة أيام، وهو ما ساهم في زيادة شهرة أفكاره بين بعض المتابعين. 

لكن مجتمع العلماء الجيولوجيين والفلكيين يرفض بشدة هذه النظريات، معتبرين أنها تفتقر إلى الأسس العلمية وأن حركة الكواكب لا علاقة لها بنشاط الزلازل على الأرض. 

ويقول المختصون إن القوى المؤثرة في الزلازل تعتمد أساساً على الاجهادات في صفائح القشرة الأرضية والبنى التكتونية، وليس على اصطدامات أو اقترانات كوكبية.

التحذيرات التي يطلقها هوجربيتس تبقى مثيرة للجدل، حيث تلقى انتقادات حادة من العلماء الذين يؤكدون أن توقع الزلازل بدقة من خلال مواقع الأجرام السماوية ليس علمياً ولا معتمدًا في دوائر البحث الجيولوجي الرسمية. 

ومع ذلك، تستمر هذه التحذيرات في جذب انتباه الجمهور، وتثير موجة من القلق والتساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عالم الزلازل الهولندي تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس تحذيرات عالم الزلازل الهولندي زلازل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

نسرين أمين

نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها بمسلسل حق ضايع

مي سليم

مي سليم : المنافسة فى رمضان لصالح الجمهور.. خاص

عمرو الليثي

برامج خيرية وإنسانية.. عمرو الليثي يكشف تفاصيل برامجه في شهر رمضان

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد