زلزال قوي يضرب الفلبين بقوة 6 ريختر

في قوة كبيرة شعر بها البعض، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم "الأربعاء"، جزيرة مينداناو، ثاني أكبر جزر الفلبين.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض GFZ، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وسبق أن ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة بالقرب من باكولين في الفلبين، في مطلع يناير الجاري، حسبما نقلت وكالة رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا بقوة 6.7 درجة ضرب منطقة تبعد 68 كيلومترًا (42 ميلًا) شرق باكولين في الفلبين، على عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وأعلنت وكالة علم الزلازل الفلبينية (Phivolcs) أنه من المتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية نتيجة للزلزال الذي وقع قبالة الساحل.