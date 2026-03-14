البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة حجم مستهدفات بيع أذون خزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بقيمة 5 مليارات جنيه .

وأوضح البنك المركزي المصري في نشرة الإكتتاب الخاصة به، عن استهداف بيع أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي .

وتضمن بيع أذون الخزانة من أجلي 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه و 45 مليار جنيه في أجل 273 يومًا.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

يستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 217 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 22 مليارا عن الأسبوع الماضي.

مع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 147 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.