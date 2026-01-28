قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
أخبار العالم

الأمم المتحدة تصوت على إنهاء مهمة بعثتها في مدينة الحديدة اليمنية

بعثة الأمم المتحدة باليمن
بعثة الأمم المتحدة باليمن
محمد على

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء مهمة بعثتها التي حاولت فرض وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية بعد أن مزقتها الحرب.

أضاف: "لقد أدت عرقلة الحوثيين إلى ترك البعثة بلا هدف، ويجب إغلاقها"، هذا ما قالته تامي بروس من الوفد الأمريكي، وهي واحدة من 13 عضواً في المجلس المكون من 15 عضواً الذين أيدوا إنهاء ولاية البعثة.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الأمم المتحدة في غضون شهرين.

وتتألف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من خليط من الفصائل التي تجتمع على معارضة للحوثيين المدعومين من إيران، وأطاحوا بها من العاصمة صنعاء عام 2014، ويسيطرون الآن على معظم شمال البلاد، كما يسيطرون على الحديدة.

ومنذ عام 2021، قام الحوثيون باحتجاز موظفي الأمم المتحدة بشكل دوري، ولا يزال بعضهم محتجزاً حتى الآن.

وينص القرار الذي تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء، الذي رعته بريطانيا، على أن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة - المعروفة باسم UNMHA - يجب أن تغلق اعتبارًا من 31 مارس، وهي موجودة هناك منذ عام 2019.

وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الحرب في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية قد تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتتوقع أن تسوء الأمور في عام 2026 حيث سيجد اليمنيون صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء، مع انخفاض المساعدات الدولية.

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

