الأمم المتحدة تصوت على إنهاء مهمة بعثتها في مدينة الحديدة اليمنية

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء مهمة بعثتها التي حاولت فرض وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية بعد أن مزقتها الحرب.

أضاف: "لقد أدت عرقلة الحوثيين إلى ترك البعثة بلا هدف، ويجب إغلاقها"، هذا ما قالته تامي بروس من الوفد الأمريكي، وهي واحدة من 13 عضواً في المجلس المكون من 15 عضواً الذين أيدوا إنهاء ولاية البعثة.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الأمم المتحدة في غضون شهرين.

وتتألف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من خليط من الفصائل التي تجتمع على معارضة للحوثيين المدعومين من إيران، وأطاحوا بها من العاصمة صنعاء عام 2014، ويسيطرون الآن على معظم شمال البلاد، كما يسيطرون على الحديدة.

ومنذ عام 2021، قام الحوثيون باحتجاز موظفي الأمم المتحدة بشكل دوري، ولا يزال بعضهم محتجزاً حتى الآن.

وينص القرار الذي تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء، الذي رعته بريطانيا، على أن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة - المعروفة باسم UNMHA - يجب أن تغلق اعتبارًا من 31 مارس، وهي موجودة هناك منذ عام 2019.

وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الحرب في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية قد تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتتوقع أن تسوء الأمور في عام 2026 حيث سيجد اليمنيون صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء، مع انخفاض المساعدات الدولية.