الشناوي: جاهزون لمواجهة الترجي.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على جاهزية الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، وأن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة وقيمتها في مشوار الفريق بالبطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية في تونس قبل مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم 21 مارس الجاري.

وأضاف كابتن الأهلي أن الجماهير تمثل عاملًا مهمًا للغاية بالنسبة للاعبين، حيث تمنحهم حافزًا كبيرًا داخل الملعب، مؤكدًا أن غيابها عن مباراة العودة أمر محزن للجميع، لكن الفريق يسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لإسعاد جماهيره في كل الأحوال .

وأوضح الشناوي أن مباريات الأهلي والترجي دائمًا قوية وصعبة نظرًا لتاريخ الفريقين في البطولة الإفريقية، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات

وأشار إلى أن جميع لاعبي الأهلي في حالة تركيز شديد قبل المباراة، وأن محمد بن رمضان يمتلك خبرات كبيرة تساعده على التعامل مع الضغوط في مثل هذه المباريات الكبيرة.

وشدد كابتن الأهلي على أن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز باللقب، موضحًا أن الأجيال تتغير داخل النادي لكن الهدف يبقى ثابتًا، وهو المنافسة على البطولات وتحقيقها.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيخوض مواجهتين قويتين أمام الترجي، الأولى في تونس والثانية في القاهرة، وأن الفريق يركز فقط على المباراة المقبلة من أجل العودة بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلى الدور نصف النهائي.