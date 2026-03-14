ناردين جرس تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أسبوع الاسكواش للسيدات 2026

واصلت ناردين جرس ، المصنفة أربعون عالميا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة أسبوع الاسكواش للسيدات 2026 برعاية خدمات الاستشارات المالية (CFO) في كالغاري، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها هنا كريغ، المصنفة اثنان وستونعالميًا، بنتيجة 3-1، بواقع نقاط 11-6، 11-7، 11-13، 11-6في مباراة استغرقت 42دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل ناردين جرس إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه جورجيا أدرلي، المصنفة خمسة وعشرون عالميًا، في لقاء حاسم يوم 14 مارس ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة أسبوع الاسكواش للسيدات 2026 برعاية خدمات الاستشارات المالية (CFO) في كالغاري تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في كالغاري، كندا، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 31,250 دولارًا أمريكيًا، للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.