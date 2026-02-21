قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سلمى هاني تتأهل لنصف نهائي بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش

محمد سمير

واصلت البطلة المصرية سلمى هاني عروضها القوية في الملاعب الأمريكية، بعدما حجزت مقعدها في الدور نصف النهائي لبطولة سينسيناتي الدولية لسيدات الاسكواش، المقامة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 75 ألف دولار، ضمن فئة البطولات الفضية للسيدات.

وجاء تأهل سلمى هاني بعد أداء مميز في مواجهة الدور ربع النهائي أمام الإنجليزية جراسي جير، حيث حسمت اللقاء بثلاثة أشواط دون رد بنتيجة (12-10، 11-6، 11-5).

المباراة بدأت متكافئة في الشوط الأول، إذ تبادل اللاعبتان النقاط حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن تحسم البطلة المصرية الشوط لصالحها بنتيجة 12-10، وهو ما منحها دفعة معنوية كبيرة. وفي الشوطين الثاني والثالث فرضت سلمى سيطرتها بشكل واضح، معتمدة على تنوع الضربات والانتشار الجيد داخل الملعب، لتحسم اللقاء بثقة وتتأهل إلى المربع الذهبي.

ومن المقرر أن تصطدم سلمى هاني في نصف النهائي بالإنجليزية جورجينا كيندي، في مواجهة مرتقبة تقام في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، وسط تطلعات مصرية بمواصلة المشوار نحو النهائي.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل تقارب المستوى بين اللاعبتين، ما يعد بمواجهة قوية لحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وتشهد بطولة سينسيناتي مشاركة 6 لاعبات مصريات، وهن: سلمى هاني، ملك خفاجي، نادين شاهين، منه حامد، نادين الحمامي، وجنى جلال، في تأكيد جديد على عمق القاعدة المصرية في منافسات السيدات على الساحة الدولية

