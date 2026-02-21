قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد دياب: الدوري المصري غير قابل للتشفير ولا أفكر فى كرسى رئاسة الاتحاد

محمد سمير

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ، إن كرة القدم أصبحت صناعة لذا لا مانع من دفع ملايين في عقود بعض اللاعبين طالما يستطيع هؤلاء اللاعبين تقديم الجديد وتحقيق البطولات.
 

وواصل دياب، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : ليس من طموحاتي أن أكون رئيس إتحاد الكرة المصرية .. لأن طموحاتي هي دمج الأندية الشعبية ، والكشف عن الدوري 
وتابع أحمد دياب : لا يمكن تشفير الدوري المصري ..هذا أمر مرفوض تماماً فالبطولة تُذاع عبر قنوات وطنية مصرية ، وهناك إيرادات قوية للأندية من وراء البث الفضائي  لذا لا يمكن التفكير في مسألة التشفير.

وعن حضور الجماهير للدوري ، قال أحمد دياب: حضور الجمهور واحداً من أهم الملفات التي عملنا عليها في الرابطة منذ تولي المسئولية ..لقد بدأنا العمل ولم يكن يحضر كل مباراة سوى 50 مُشجع لكن الوضع حالياً أختلف تماما بعدما حصلنا على موافقات بحضور 30 ألف لكل فريق لكن الأزمة في غياب الأندية الجماهيرية.

وواصل أحمد دياب : لابد أن أوجه الشكر لجميع مؤسسات الدولة سواء القوات المسلحة أو الداخلية وزارة الشباب والرياضة فجميع الجهات تعمل على عودة الجماهير.

واعترف دياب، بأن هناك أزمات في التحكيم المصري وهذا واضح من خلال بيانات الأندية المتتالية المُعترضة على التحكيم المصري.

