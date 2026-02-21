الزمالك يصطدم بسموحة في مواجهة قوية بدوري محترفي اليد

يخوض فريق الزمالك اختبارًا صعبًا أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بدوري محترفي كرة اليد للرجال.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على منافسيه في سباق القمة، خاصة أن كل نقطة في هذه المرحلة قد تكون حاسمة في تحديد هوية الفرق المتأهلة للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، نظرًا لما يتمتع به سموحة من تنظيم دفاعي جيد وقدرة على إغلاق المساحات، إلى جانب امتلاكه عناصر شابة تسعى لإثبات نفسها أمام أحد أبرز أندية اللعبة في مصر.

الزمالك من جانبه يعتمد على خبرات لاعبيه في حسم المواجهات الصعبة، مع التركيز على السرعة في التحول من الدفاع للهجوم واستغلال الهجمات المرتدة، وهي نقاط قوة قد تكون حاسمة في لقاء الليلة.

ويترقب الجهاز الفني للفريق الأبيض هذه المواجهة باعتبارها محطة مهمة قبل الاصطدام بالشمس في ربع نهائي كأس مصر يوم 14 أبريل، في إطار جدول مزدحم بالمباريات المصيرية.

وتبقى مباراة الزمالك وسموحة واحدة من أبرز مواجهات الجولة، في ظل التقارب الفني والطموحات الكبيرة لدى الفريقين في موسم يبدو أنه سيكون مشتعلاً حتى اللحظات الأخيرة