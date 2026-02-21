تنطلق اليوم عدد من المواجهات الهامه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تقام 5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 27.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا ضد ليدز يونايتد- 5:00 مساءً - beIN Sports 2
برينتفورد ضد برايتون - 5:00 مساءً - beIN Sports 4
تشيلسي ضد بيرنلي - 5:00 مساءً - beIN Sports 1
وست هام ضد بورنموث - 7:30 مساءً - beIN Sports 4
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساءً - beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي
الأحد 22 فبراير 2026
كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نوتنجهام فورست ضد ليفربول - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
سندرلاند ضد فولهام - 4 مساءً - ملعب النور
توتنهام ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب توتنهام
الإثنين 23 فبراير 2026
إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون