تنطلق اليوم عدد من المواجهات الهامه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تقام 5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 27.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز



أستون فيلا ضد ليدز يونايتد- 5:00 مساءً - beIN Sports 2

برينتفورد ضد برايتون - 5:00 مساءً - beIN Sports 4

تشيلسي ضد بيرنلي - 5:00 مساءً - beIN Sports 1

وست هام ضد بورنموث - 7:30 مساءً - beIN Sports 4

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساءً - beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي





الأحد 22 فبراير 2026



كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

نوتنجهام فورست ضد ليفربول - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

سندرلاند ضد فولهام - 4 مساءً - ملعب النور

توتنهام ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب توتنهام



الإثنين 23 فبراير 2026



إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - 10 مساءً - ملعب هيل ديكنسون