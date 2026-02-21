صراع القمة يشتعل.. كيف أشعل الزمالك المنافسة في الدوري بفوزه على الحدود؟

علق الناقد الرياضي محمد عصام على فوز نادي الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت مهم للغاية في ظل اشتعال المنافسة على صدارة الدوري، سواء في القمة التي تضم سيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز والأهلي.

وأضاف محمد عصام خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك قدم مباراة قوية أمام حرس الحدود، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن الشوط الأول شهد حذرًا وتوازنًا بين الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي، في ظل تنظيم دفاعي جيد من حرس الحدود الذي وقف ندًا قويًا أمام الفارس الأبيض.

وأوضح أن لاعبي الزمالك أظهروا روحًا قتالية عالية وإصرارًا واضحًا على حسم اللقاء، لافتًا إلى أن الفريق حاول التسجيل مبكرًا من خلال تحركات هجومية مكثفة وتسديدات متعددة، في مقابل اعتماد حرس الحدود على خطة دفاعية منظمة مع محاولات على فترات من خلال الهجمات المرتدة، كما تألق حراس المرمى في التصدي لعدد من الفرص.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الشوط الثاني شهد تحولًا واضحًا في الأداء، حيث نجح الزمالك في فرض سيطرته بشكل أكبر، مستفيدًا من التغييرات الفنية التي صنعت الفارق، ما أسفر عن تسجيل هدفين منحا الفريق ثلاث نقاط غالية أسعدت الجماهير، خاصة مع اقتراب مواجهات قوية تنتظر الفريق في الجولات المقبلة.

وأكد محمد عصام أن المنافسة على لقب الدوري ستكون صعبة للغاية في ظل تقارب المستوى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، مشددًا على أن الفريق الأكثر تركيزًا وثباتًا هو من سيحسم الصراع في النهاية.