قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية

محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
ياسمين تيسير

أكد محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن القلعة البيضاء صاحبة فضل كبير عليه في مسيرته الكروية، مشددًا على أنه خاض تجربة اللعب للفريق الأول في ميت عقبة قبل ارتداء قميص منتخب مصر، مضيفًا: منتخبات مصر لها دور مهم جدًا في مشواري الرياضي لكن الدور الأهم والأكبر للزمالك.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ارتباط اسمك بالأهلي أو الزمالك مفيد ومضر، مفيد عشان هيساعدك في أي تجربة جديدة لكن بعد كده مطلوب منك تكافح وتعافر عشان تكمل لإن الضغوطات بتكون كثيرة والآمال كبيرة ومطلوب منك تصنع الفارق دائمًا، وفي نفس الوقت مفيش لاعب سابق في الأهلي أو الزمالك خرج واستمر بعدها فترات طويلة غير قليل جدًا.

وأضاف: الحمد لله رب العالمين الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية، وهو اللي صنع اسمي ومقدرش أنكر ذلك، لكن برضو أنا كافحت واجتهدت وتعبت في الزمالك، ولما رحلت تعبت واشتغلت وكافحت وعملت اللي عليا، ومقتنع دائمًا بمقولة إني لو عملت اللي عليا ربنا سبحانه وتعالى بيختار لي أفضل شيء.

وواصل: اللعب في الأهلي والزمالك مختلف عن أي نادي آخر مع احترامي للجميع، الخبرات بتفرق وبتخليك تقدر تتخطى المرحلة دي بسرعة، الأمور حاليًا قريبة والفوارق قليلة، ولو اجتهدت وتعبت واشتغلت بقوة وأنت مقتنع إنك متقلش عن أي مكان كبير وإنك زيك زي أي حد وإنك لازم تتعب وتجتهد وتعمل أفضل ما عندك وتنافس على كل شيء، لو قدرت تعمل ده يبقى وصلت للمرحلة اللي هتلاقي بعدها الدنيا تمام.

وأردف: الفوارق بين الأهلي والزمالك والأندية الأخرى هي الجماهير والتاريخ، عشان كده وأنت بتختار مكان لازم تبقى عارف كل تفاصيل، فيه ناس محترمة بتشتغل وتسعى عشان تعمل اللي عملته الأندية الكبيرة.

وأنهى محمد إبراهيم حديثه: لازم تتعب وتكافح أكثر، لازم تبقى مستعد تاخد من وقتك عشان تقدر تحقق ده وتوصل للحتة دي، وخليك مقتنع إنك طول ما أنت بتعمل اللي عليك، ربنا هيعملك أفضل مما تتمنى، وده اللي بطبقه مع أي نادي لعبت فيه مهما كان اسمه.

محمد ابراهيم الزمالك الدوري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

مبادرة "دواؤك لحد باب بيتك" توصيل الأدوية مجانًا لمرضى الأمراض المزمنة

أرشيفية

أشرف نصير: تدشين حصاد بنجر السكر بالشرقية ومستهدف الوصول إلى 700 ألف فدان

صورة أرشيفية

صراع القمة يشتعل.. كيف أشعل الزمالك المنافسة في الدوري بفوزه على الحدود؟

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد