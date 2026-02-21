محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية

أكد محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، أن القلعة البيضاء صاحبة فضل كبير عليه في مسيرته الكروية، مشددًا على أنه خاض تجربة اللعب للفريق الأول في ميت عقبة قبل ارتداء قميص منتخب مصر، مضيفًا: منتخبات مصر لها دور مهم جدًا في مشواري الرياضي لكن الدور الأهم والأكبر للزمالك.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ارتباط اسمك بالأهلي أو الزمالك مفيد ومضر، مفيد عشان هيساعدك في أي تجربة جديدة لكن بعد كده مطلوب منك تكافح وتعافر عشان تكمل لإن الضغوطات بتكون كثيرة والآمال كبيرة ومطلوب منك تصنع الفارق دائمًا، وفي نفس الوقت مفيش لاعب سابق في الأهلي أو الزمالك خرج واستمر بعدها فترات طويلة غير قليل جدًا.

وأضاف: الحمد لله رب العالمين الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية، وهو اللي صنع اسمي ومقدرش أنكر ذلك، لكن برضو أنا كافحت واجتهدت وتعبت في الزمالك، ولما رحلت تعبت واشتغلت وكافحت وعملت اللي عليا، ومقتنع دائمًا بمقولة إني لو عملت اللي عليا ربنا سبحانه وتعالى بيختار لي أفضل شيء.

وواصل: اللعب في الأهلي والزمالك مختلف عن أي نادي آخر مع احترامي للجميع، الخبرات بتفرق وبتخليك تقدر تتخطى المرحلة دي بسرعة، الأمور حاليًا قريبة والفوارق قليلة، ولو اجتهدت وتعبت واشتغلت بقوة وأنت مقتنع إنك متقلش عن أي مكان كبير وإنك زيك زي أي حد وإنك لازم تتعب وتجتهد وتعمل أفضل ما عندك وتنافس على كل شيء، لو قدرت تعمل ده يبقى وصلت للمرحلة اللي هتلاقي بعدها الدنيا تمام.

وأردف: الفوارق بين الأهلي والزمالك والأندية الأخرى هي الجماهير والتاريخ، عشان كده وأنت بتختار مكان لازم تبقى عارف كل تفاصيل، فيه ناس محترمة بتشتغل وتسعى عشان تعمل اللي عملته الأندية الكبيرة.

وأنهى محمد إبراهيم حديثه: لازم تتعب وتكافح أكثر، لازم تبقى مستعد تاخد من وقتك عشان تقدر تحقق ده وتوصل للحتة دي، وخليك مقتنع إنك طول ما أنت بتعمل اللي عليك، ربنا هيعملك أفضل مما تتمنى، وده اللي بطبقه مع أي نادي لعبت فيه مهما كان اسمه.