بـ 6 ميداليات.. فراعنة السلاح يتألقون في بطولة أفريقيا بداكار

واصلت بعثة مصر للسلاح عروضها القوية في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في العاصمة السنغالية داكار، بعدما حصدت 6 ميداليات متنوعة في منافسات الفرق لفئة تحت 20 سنة، لتؤكد التفوق المصري الواضح في مختلف الأسلحة.

وشهد خامس أيام البطولة سيطرة مصرية شبه كاملة على منصات التتويج، بعدما تُوجت المنتخبات الوطنية بخمس ميداليات ذهبية إلى جانب فضية واحدة، في إنجاز يعكس عمق القاعدة الفنية وقوة الأجيال الصاعدة في اللعبة.

جاءت الميداليات الذهبية عبر:

• منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة (أولاد تحت 20 سنة).

• منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة (بنات تحت 20 سنة).

• منتخب مصر لسلاح السيف (أولاد تحت 20 سنة).

• منتخب مصر لسلاح السيف (بنات تحت 20 سنة).

• منتخب مصر لسلاح الشيش (أولاد تحت 20 سنة).

بينما حقق منتخب مصر لسلاح الشيش (بنات تحت 20 سنة) الميدالية الفضية بعد مشوار قوي في البطولة.

التتويج الجماعي في مختلف الأسلحة الثلاثة يعكس التفوق الفني للمدرسة المصرية، خاصة في مرحلة الناشئين والشباب، التي تمثل القاعدة الأساسية لبناء أبطال قادرين على المنافسة القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.

يقود بعثة المنتخب جهاز فني وإداري يضم: أحمد سمير الميداني رئيسًا للبعثة ونائبًا لرئيس الاتحاد وإسلام جمال مدرب سلاح سيف المبارزة ومحمود عبد الغفور مدرب سلاح السيف وعمر عبد الجواد مدرب سلاح الشيش وأيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات.

وظهر واضحًا حجم العمل الفني الكبير داخل المعسكر المصري، سواء على مستوى الإعداد البدني أو التكتيكي، ما انعكس على الأداء الجماعي في منافسات الفرق، حيث حسمت المنتخبات المصرية أغلب مواجهاتها بثقة وثبات.

