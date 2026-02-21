الأهلي يحسم مصير تريزيجيه قبل مواجهة سموحة بالدوري المصري

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي موقف جناحه الدولي محمود حسن تريزيجيه قبل مواجهة سموحة المرتقبة في الدوري الممتاز، بعدما تقرر خضوع اللاعب لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة لحسم إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه.

ويأتي ذلك في ظل غياب تريزيجيه عن الفترة الماضية بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في أكثر من مواجهة مهمة، ما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج تأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للعودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

وخضع اللاعب خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص، تضمن تدريبات بدنية وجلسات علاجية مكثفة، من أجل تسريع وتيرة التعافي دون المجازفة بإعادته قبل اكتمال شفائه بنسبة كاملة، خاصة أن الإصابة في العضلة الخلفية تتطلب حذرًا كبيرًا لتجنب تجددها.

ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان بشكل نهائي على الحالة البدنية لتريزيجيه قبل الدفع به في المباريات، سواء كأساسي أو حتى من على مقاعد البدلاء، خصوصًا مع ضغط اللقاءات في المرحلة الحالية من الموسم.

وكانت الإصابة قد حرمت تريزيجيه من الظهور في عدد من المواجهات الأخيرة، أبرزها لقاء الإسماعيلي، وكذلك مواجهة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مباراة الجونة في الدوري، وهو ما أثر على الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.

ويمثل تريزيجيه أحد العناصر المهمة في الخط الأمامي للأهلي، لما يملكه من خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المواجهات الصعبة، سواء من خلال التحركات دون كرة أو التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ومن المنتظر أن يحسم الفحص الطبي موقف اللاعب بشكل نهائي، سواء بإعلان جاهزيته للانتظام في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، أو استمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي لفترة إضافية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في لقاء يسعى خلاله لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري، ما يجعل عودة تريزيجيه في هذا التوقيت دفعة قوية للفريق، حال تأكد جاهزيته الفنية والطبية