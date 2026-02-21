قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم مصير تريزيجيه قبل مواجهة سموحة بالدوري المصري

تريزيجيه
تريزيجيه
محمد سمير

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي موقف جناحه الدولي محمود حسن تريزيجيه قبل مواجهة سموحة المرتقبة في الدوري الممتاز، بعدما تقرر خضوع اللاعب لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة لحسم إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه.

ويأتي ذلك في ظل غياب تريزيجيه عن الفترة الماضية بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في أكثر من مواجهة مهمة، ما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج تأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للعودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

وخضع اللاعب خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص، تضمن تدريبات بدنية وجلسات علاجية مكثفة، من أجل تسريع وتيرة التعافي دون المجازفة بإعادته قبل اكتمال شفائه بنسبة كاملة، خاصة أن الإصابة في العضلة الخلفية تتطلب حذرًا كبيرًا لتجنب تجددها.

ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان بشكل نهائي على الحالة البدنية لتريزيجيه قبل الدفع به في المباريات، سواء كأساسي أو حتى من على مقاعد البدلاء، خصوصًا مع ضغط اللقاءات في المرحلة الحالية من الموسم.

وكانت الإصابة قد حرمت تريزيجيه من الظهور في عدد من المواجهات الأخيرة، أبرزها لقاء الإسماعيلي، وكذلك مواجهة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مباراة الجونة في الدوري، وهو ما أثر على الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.

ويمثل تريزيجيه أحد العناصر المهمة في الخط الأمامي للأهلي، لما يملكه من خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المواجهات الصعبة، سواء من خلال التحركات دون كرة أو التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ومن المنتظر أن يحسم الفحص الطبي موقف اللاعب بشكل نهائي، سواء بإعلان جاهزيته للانتظام في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، أو استمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي لفترة إضافية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في لقاء يسعى خلاله لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري، ما يجعل عودة تريزيجيه في هذا التوقيت دفعة قوية للفريق، حال تأكد جاهزيته الفنية والطبية

الأهلي تريزيجيه سموحة مصير تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه الدوري الممتاز

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

