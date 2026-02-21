ناقد رياضي: ناصر منسي يتفوق على شيكابالا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، تفوق ناصر منسي لاعب نادي الزمالك بالأهداف على اسطورة القلعة البيضاء شيكابالا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "ناصر منسي يتفوق على شيكابالا، منسي سجل اليوم هدفه رقم ٥٣ في الدوري الممتاز فيما سجل شيكابالا طوال تاريخه بالكامل ٥٢ هدفا فقط في الدوري الممتاز".

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا علي حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.