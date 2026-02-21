قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
رياضة

رسالة رومانسية من يارا نعوم لزوجها عماد متعب في عيد ميلاده الـ43

محمد بدران   -  
سارة عبد الله

هنأت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة زوجها عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ43، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وكتبت يارا لعماد متعب: “هتف لك العالم في الملاعب لقد صفقوا للانتصارات والأهداف والمجد لكني صفقت على الانضباط والقلب والتواضع لقد بنينا حياة يراها الكثيرون النسخة العامة منا عيد ميلاد سعيد لمؤامري الأبدية”.

وتزوج عماد متعب من يارا نعوم في عام 2011، وأسفرت زيجتهما عن ابنتيهما تمارا وسيلين، ويحرص الثنائي على عدم ظهورهما بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل من صور عيد ميلادهما حدثا مميزا لمتابعيهما.

ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

يارا نعوم عماد متعب عيد ميلاد عماد متعب

