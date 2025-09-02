برسالة رومانسية.. عماد متعب يهنئ زوجته يارا نعوم بعيد ميلادها

حرص عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على كتابة رسالة رومانسية لزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر، بمناسبة عيد ميلادها معبرًا عن حبه الكبير لها.

ونشر متعب عدة صور تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وعقبال مليون سنة، بقالي ١٥ سنة بقول الكلام دة بس كل سنة اكتشف إني بحبك أكتر من السنة اللي قبلها، ربنا يخليكى لينا يا أغلى حاجة فى حياتي، بحبك”.







عماد متعب ويارا نعوم.. قصة حب مستمرة منذ 2011



يحرص عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الظهور من وقت لآخر مع زوجته ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، حيث يشكلان معًا أحد أبرز الثنائيات التي تحظى باهتمام الجمهور.

وتزوج متعب ويارا في ديسمبر عام 2011، في حفل زفاف كبير بالقاهرة حضره عدد كبير من نجوم الرياضة والفن. ومنذ ذلك الحين، يعيشان حياة أسرية هادئة، أثمرت عن إنجابهما ابنتين هما “تمارا” و”سيلين”.

وعلى الرغم من ابتعاد يارا عن الأضواء الفنية، إلا أنها تحرص على مشاركة بعض اللحظات العائلية عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بينما يواصل متعب مشواره كمحلل رياضي بعد اعتزاله كرة القدم