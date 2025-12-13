قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصة 5 كيلو لحمة تثير أزمة فى الموسيقيين.. النقيب رفض طلبه.. وعاطف إمام: كذب وافتراء
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

يتساءل ملايين المصريين عن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الجولة السادسة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، خاصة بعد أزمة اللاعب مع مدربه الهولندي سلوت وإدارة الريدز.

صلاح الذي كان على رأس قائمة الفريق، تم إجلاسه على دكة البدلاء واستبعاده من مباراة مهمة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق، خاصة بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها النجم المصري.

تصريحات محمد صلاح 

بعد تعادل ليفربول المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه خلال تصريحات وُصفت بأنها “نارية”، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب آرني سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبَّر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

مباراة ليفربول ضد برايتون، ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ16 من منافسات بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ضيفه برايتون بالمركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون؟

كشفت تقارير صحفية موقف الدولي المصري محمد صلاح، من المشاركة مع فريق ليفربول ضد برايتون، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

صحيفة "تليجراف" البريطانية أوضحت أن محمد صلاح سيتواجد على دكة بدلاء ليفربول ضد برايتون، على أن تكون مشاركته في يد الهولندي أرني سلوت.

بينما يأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة برايتون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرج، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي.

وتعتبر مباراة ليفربول وبرايتون، هي الأخيرة لمحمد صلاح قبل الانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

