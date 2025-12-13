الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي

استطاع الفنان عمرو مصطفى تحقيق نجاح مبهر على مدار 2025، يحصده خلال الفترة الحالية ويتربع على عرش تريند كل منصات الاستماع في الوطن العربي، بأكثر من أغنية.

ويحتل عمرو مصطفى المرتبة الأولى على يوتيوب و منصات الاغاني بأغنية "بعتيني ليه" التي تعاون خلالها مع مطرب الراب زياد ظاظا، وكانت بمثابة تحدٍ كبير حيث تم صناعتها في ٦ ساعات فقط لا غير، وتربعت الأغنية على عرش التريند منذ طرحها حتى الآن.

وتتوالى نجاحات عمرو باحتلاله أيضًا المرتبة الأولى بأغنية "خطفوني" على منصة أنغامي في قائمة أعلى 50 أغنية استماعًا على مدار 2025، وهي الأغنية التي شهدت عودة تعاونه مع صديق عمره الهضبة عمرو دياب في ألبوم "ابتدينا" وأيضًا الأغنية الرئيسية للألبومات شهدت لمسات عمرو مصطفى في الألحان.

ولم يقتصر نجاح عمرو على الوطن العربي فقط، بل حقق نجاحًا كبيرًا في إسبانيا من خلال أغنية "Nĩna caprichosa" التي جمعت كل من las rodes وoriginal elias وjavi medina، والتي تخطت مشاهداتها حاجز أربعة ملايين ونصف، وأشعلت مواقع التواصل في إسبانيا فور طرحها في شهر مايو الماضي.