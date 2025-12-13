حفل زفاف ابنة هنيدي| أبرز المشاهد المؤثرة في الفرح وووصية الفنان للعريس.. صور

شهد حفل زفاف ابنة محمد هنيدي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى، مجموعة من المشاهد المؤثرة والجميلة، التي تعبر عن دفء المشاعر بين أهل العريس والعروس وأسرة النجم الكوميدي.

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل زفاف ابنة محمد هنيدي، ومشاركة الفنان الكوميدي حفل زفاف ابنته والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

وظهرت ابنة محمد هنيدي ترقص مع زوجها وسط حالة من الفرحة والبهجة لدي الجميع، وقام هنيدي باحتضان ابنته فى حفل الزفاف.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم.

لحظة بكاء محمد هنيدي

وشهد حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي، الذي يقام الليلة في أحد الفنادق الكبرى في السادس من أكتوبر، لحظات مؤثرة.

وقام محمد هنيدي، بالبكاء في أحضان ابنته، بلقطة مؤثرة حظيت على اهتمام الحضور.

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته

كشف الفنان محمد هنيدي، عن الرسالة التى طلبها من زوج ابنته وذلك عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وقال محمد هنيدي: إنتي عارفة إني بأنيمك كل يوم وبحكيلك حدوتة، فأنا وصيت حازم إنه يحكيلك حدوتة.. ربنا يديكي الأولاد وتحضري اللحظة اللي أنا حاضرها، لحظة ما بتترجمش بس بتتحس.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم.