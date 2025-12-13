كنت عايز فلوس.. القصة الكاملة لـ مقتل أم على يد نجلها بمدينة نصر

هنا من مدينة نصر وبالتحديد في أحد الكافيهات الشهيرة، جريمة لم يرتكبها غريب.. أم تلفظ أنفاسها الأخيرة علي يد ابنها في لحظة غضب غير محسوبة تحول الأبن إلى قاتل وسقطت الأم ضحية بعد أن انهال عليها بعدد طعنات مفاجئة بالصدر والتي أودة بحياتها علي الفور والسبب رفضها اعطاءه المال.

رفضت أعطاءه المال

وجاء في اعترافات المتهم بإنهاء حياة والدتة طعنا بالسكين داخل كافيه شهير بـ مدينة نصر، باعترافات قائلا: إنهو أقدم على ذلك بسبب خلافات بينه وبين والدتة لرفضها إعطاءه أموالا.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيدة داخل الكافيه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، ليعثروا على الضحية مصابة بطعنة نافذة في الصدر.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنة نافذة بالصدر داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كاميرات المراقبة داخل الكافيه

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل الكافيه وخارجة لتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها، والذي أنهى حياتها بطعنة نافذة بمنطقة الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة