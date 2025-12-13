استغلت سفرهم .. كواليس سرقة خادمة لـ "ذهب من شقة" في حدائق أكتوبر

أمرت النيابة العامة في حدائق أكتوبر، بحبس خادمة 40 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من منزل صاحب العمل الذي تعمل لديه.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت سفر أصحاب المنزل وأعدت نسخة من المفتاح لتنفيذ السرقة، فيما تواصل النيابة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واسترداد المسروقات.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد حضور مهندس إلى مكتب العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، وحرر محضرًا قال فيه إنه أثناء تواجده هو وأسرته خارج المنزل لزيارة أقاربه، وعند عودته فوجئ بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الدولاب الخاص به، بغرفته.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنها خادمة تبلغ من العمر 40 سنة.

وعلى الفور، ألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنها تتردد على الشقة عدة مرات لتنظيفها وسرقت نسخة من المفتاح، وعند تأكدها من سفر أصحاب المنزل، نفذت سرقتها.