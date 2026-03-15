نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل علني لينفي الشائعات حول اغتياله، حيث ظهر في فيديو على حسابه الرسمي بمنصة إكس وهو يحتسي القهوة في أحد المقاهي .

وقال نتنياهو للمحاور مازحا، هل تريد أن تعد الأصابع؟ هل يمكنك أن ترينا ، هنا

و أضاف نتنياهو: "موقفكم مذهل يمنحني القوة والحكومة والجيش والموساد ، نحن نقوم بأشياء لا يمكنني مشاركتها في الوقت الحالي، و لكننا نقوم بأشياء قوية جدا في إبران اليوم أيضا، وفي لبنان و نستمر ، أن تعلموني أنا أستمر .

و أقول لكم جميعا يجب الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية طوال الوقت وكذلك لرؤساء البلديات أن يكونوا دائما بالقرب من الملاجئ.، سنخفف الأمر قدر الإمكان".