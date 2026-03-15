أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود

أكد الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة جامعة الأزهر، أن سورة الأحقاف تحمل الكثير من المعاني والأنوار التي تدعو الإنسان إلى التأمل والتدبر في آيات الله.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد أن كلمة الأحقاف تشير إلى وادٍ يقع في اليمن، وكان يضم منازل قوم هود عليه السلام.

تنزيل من الله العزيز

وأشار إلى أن السورة الكريمة بدأت بالتأكيد على أن القرآن الكريم تنزيل من الله العزيز الحكيم، في إشارة إلى عظمة مصدره وصدق رسالته.

دلائل واضحة على قدرة الله

وأضاف أن السورة تناولت كذلك موقف من يعرضون عن التفكر في آيات الله الكونية في الكون، وعن التدبر في آياته التنزيلية في القرآن الكريم، رغم ما تحمله من دلائل واضحة على قدرة الله ووحدانيته.

آيات تتحدى المشركين

ولفت إلى أن السورة تتضمن آيات تتحدى المشركين وتدعوهم للتفكير، مثل قوله تعالى: «أروني ماذا خلقوا من الأرض»، في تأكيد على عجز الأصنام التي يعبدها البعض من دون الله، إذ لا تملك لأنفسها ولا لغيرها نفعًا أو ضرًا، فضلًا عن عدم قدرتها على الاستجابة لمن يدعوها.