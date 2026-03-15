محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير "بمدرسة الزهراء" بمدينة بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمدرسة الزهراء بمنطقة الحزب بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بالمحافظة.



محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير "بمدرسة الزهراء "بمنطقة الحزب بمدينة بورفؤاد

رافق محافظ بورسعيد سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد،والمهندس يسري قطايا مدير الابنية التعليمية، والاستاذ محمود بدوي

مدير مديرية التربية والتعليم.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ الأعمال داخل المدرسة والتي تشمل أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة الفصول الدراسية والملاعب والمرافق بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ ويحقق الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء بورسعيد.