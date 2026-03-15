بورسعيد تودع فقيد الرياضة أحمد شهدة لاعب كرة اليد بنادي بورفؤاد

شيعت بورسعيد عقب صلاة ظهر اليوم جثمان فقيد كرة اليد والرياضة المصرية احمد شهدة لاعب كرة اليد باقدم نوادى مصر نادى بورفؤاد الرياضي والذي وافته المنية فى الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد

وتقدم تشيع جثمان الفقيد مجلس ادارة نادى بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر و لاعبي فريق كرة اليد بالنادي و لاعبي اليد باندية بورسعيد زملاء ورفقاء اللاعب وسط حالة من الحزن الشديد

جاءت وفاة لاعب كرة اليد وفقيد بورسعيد بعد ساعات قليلة من مشاركته فى مباراة الصعود لدور الثمانية ببطولة كأس مصر وفوز فريقه

نادي بورفؤاد ينعي فقيده لاعب كرة اليد

ونعى نادى بورفؤاد لاعبه فقيد بورسعيد و الرياضة المصرية على صفحته الرسمية ببيان رسمي جاء نصه

انا لله وانا اليه راجعون.. بعد تحقيق الصعود لدور الثمانية بساعات وفاة احمد شهده لاعب بورفؤاد لكرة اليد و تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال

ويتقدم مجلس ادارة نادي بورفؤاد وجميع العاملين والرياضيين واسرة كرة اليد بخالص التعازي في وفاة اللاعب الخلوق .

نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسكنه الفردوس الاعلى وان يلهم اهله الصبر والسلوان

صدمة بعد الفرحة لرحيل فقيد اللعبة

ليستيقظ نادى بورفؤاد وبورسعيد على صدمة بين فرحة الأمس وصدمة اليوم لرحيل احمد شهدة

فقد كانت سعادة الفقيد كبيرة ليلة أمس بعد لعب بجدية ، وقتال حتى اللحظة الأخيرة ، لتحقيق فوز الصعود فى بطولة كأس مصر

واحتفل الفقيد بعد الفوز مع زملائه بتأهل مستحق للدور ربع النهائي بالدوري الممتاز لكرة اليد.

لم يكن يعلم فقيد بورسعيد أن هذه اللحظات ستكون آخر ما يقدمه في الملعب الذي أحبه بقميص فريقه.

لتستيقظ بورسعيد على صدمة صباح اليوم،لفقدانها و أسرة نادى بورفؤاد أحد أبنائها المخلصين لاعبًا كان مثالًا للإخلاص والإنتماء والالتزام رحل وترك ذكرى طيبة في قلوب كل من عرفه

رحل الجسد، لكن ستبقى ذكراه بيننا في كل مباراة، وكل انتصار، وكل لحظة فخر عاشها مع فريقه.

خالص العزاء لأسرة اللاعب وزملائه ومحبيه ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم الجميع الصبر والسلوان.