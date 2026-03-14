مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل عروس بورسعيد فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، داخل منزل أسرة خطيبها بمنطقة جمعية الكاب بحي الجنوب، أن حديثًا دار بين المتهمة دعاء ناصر محمود مهران وشقيقة زوجها شهد كان أحد أسباب تصاعد التوتر داخل المنزل قبل وقوع الجريمة.

مفاجاة.. حديث بين شهد ودعاء يدفع المتهمة لارتكاب جريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

وأوضحت المتهمة خلال اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها لاحظت جلوس المجني عليها مع شهد لفترات طويلة داخل المنزل، وكانتا تتحدثان بصوت منخفض، ما أثار شكوكها بأن الحديث يدور عنها، خاصة في ظل وجود خلافات سابقة بينها وبين أسرة زوجها.



وأضافت المتهمة أنها كانت تشعر بعدم قبول بعض أفراد الأسرة لها، وكانت تسمع منهم اتهامات بالتقصير في شؤون المنزل، الأمر الذي زاد من توتر الأجواء داخل البيت، خصوصًا بعد الخلاف الذي نشب قبل الواقعة بيومين بشأن تقسيم الشقة التي تقيم فيها مع زوجها.

وأشارت في أقوالها إلى أن تلك الأجواء جعلتها تشعر بأن المجني عليها تقف في صف أسرة زوجها ضدها، وهو ما تسبب في احتقان نفسي كبير لديها، قبل أن تتصاعد الأحداث في صباح اليوم التالي عندما التقت بالمجني عليها داخل الشقة العلوية التي كانت تستعد للسكن بها بعد الزواج.

وأكدت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمة والمجني عليها داخل الشقة، قبل أن تتطور الواقعة عندما دفعت المتهمة العروس فسقطت أرضًا ووجهها إلى الأسفل، ثم جلست فوقها وشدت الطرحة حول رقبتها بقوة لمدة تقارب دقيقتين، حتى سمعت منها صوت حشرجة مرتين قبل أن تتوقف عن الحركة تمامًا، لتفارق الحياة داخل الشقة التي كانت تستعد للسكن بها بعد زواجها.