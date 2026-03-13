واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة التصنيع ومنطقة السلام الجديد بنطاق الحي بمتابعة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي.تتم الاعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

استمرار أعمال المرحلة الثانية لتطوير منطقة التصنيع والسلام الجديد بضواحي بورسعيد

وتأتي هذه الاعمال استكمالًا للمرحلة الأولى ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتشمل الأعمال الجارية بمنطقة التصنيع تنفيذ تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة لرفع كفاءتها وتحسين الشكل الحضاري إلى جانب صب بلاعات لتصريف مياه الأمطار بما يسهم في رفع كفاءة منظومة البنية التحتية بالمنطقة.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي من خلال تغيير المواسير المتهالكة وتركيب مواسير صرف جديدة تخدم العمارات السكنية بالإضافة إلى إزالة مخلفات الحفر الناتجة عن الأعمال.

كما تشمل المرحلة الثانية من أعمال التطوير رفع كفاءة الشوارع من خلال تغيير البلدورات والأرصفة وإعادة رصف الطرق ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة العامة وصيانة أعمدة الإنارة.

كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل لتحسين الرؤية البصرية لمنطقة التصنيع وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

وفي سياق متصل ، تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة السلام الجديد بداية من شارع أسوان وحتى شارع غندر وشارع رأفت جبر بطول يصل إلى 2.5 كم وبعروض تتراوح ما بين 7 إلى 15 مترًا وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة.