قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بزهور بورسعيد .. صور

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بزهور بورسعيد
حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بزهور بورسعيد
محمد الغزاوى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية موسعة على محال بيع السلع الغذائية والمخابز بحي الزهور، بهدف ضبط المخالفات التموينية والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية

نتائج الحملة:

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، أبرزها:
ضبط مقرمشات وعبوات “شيبسي” منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع داخل أحد المحال، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال

تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.

تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بأحد المخابز المخالفة

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس


وأكد محافظ بورسعيد أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي في مختلف أحياء المحافظة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل لضمان توافر السلع الغذائية الآمنة والالتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

مسلسل أولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعي الحلقة 23.. راغب يبحث عن والدته

اللون الأزرق

اللون الأزرق الحلقة 8.. أحمد رزق يحاول ترتيب عمله من جديد

بوستر مسلسل فرصة أخيرة

الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل فرصة أخيرة الأحد.. خاص

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد