حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بزهور بورسعيد .. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية موسعة على محال بيع السلع الغذائية والمخابز بحي الزهور، بهدف ضبط المخالفات التموينية والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية

نتائج الحملة:

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، أبرزها:

ضبط مقرمشات وعبوات “شيبسي” منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع داخل أحد المحال، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال

تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.

تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بأحد المخابز المخالفة

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس



وأكد محافظ بورسعيد أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي في مختلف أحياء المحافظة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل لضمان توافر السلع الغذائية الآمنة والالتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم