تحركات ميدانية مكثفة بأحياء بورسعيد.. حملات لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري ومواجهة المخالفات

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها اليومية لمتابعة الشارع البورسعيدي، من خلال تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والتعامل مع المخالفات، بما يحقق الانضباط الحضاري ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مدينة بورفؤاد.. حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمحيط ميدان الرسوة

قادت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط ميدان الرسوة، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة رانيا منير والدكتور محمد جودة نائبي رئيس المدينة، والأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، حيث تم خلال الحملة إزالة التعديات ورفع البضائع المفترشة على جانبي الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية ماضية في تنفيذ حملات يومية لمجابهة كافة أنواع التعديات، مشددة على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير للمواطنين.

حي الشرق.. أعمال تجميل أعمدة الإضاءة بشارع 23 يوليو

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق أعمال تجميل أعمدة الإضاءة العامة بشارع 23 يوليو، وذلك في إطار خطة الحي المستمرة لتطوير الشوارع والميادين والارتقاء بالمظهر الحضاري للحي.

وشملت الأعمال تنفيذ لمسات جمالية على أعمدة الإضاءة بما يساهم في تحسين مستوى الإضاءة خلال الفترات المسائية وإبراز الشكل الحضاري للشارع، وذلك بمشاركة فريق العمل الميداني بإدارة الكهرباء.

وأكد رئيس الحي استمرار جهود تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق الحي، والعمل على إظهارها بالصورة الحضارية التي تليق بتاريخ ومكانة حي الشرق.

حي العرب.. حملات لرفع الإشغالات بمحيط العرب القديم

تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، صباح اليوم الخميس 12 مارس 2026، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط منطقة العرب القديم بشارعي سعد زغلول (الثلاثيني سابقًا) ومحمد فريد (كسري سابقًا).

وجرت الحملة بقيادة الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الحي وبمشاركة إدارة الإشغالات وفريق العمل الميداني، حيث أسفرت عن إزالة الإشغالات المتحركة والثابتة بما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المشهد الحضاري بنطاق الحي.

وأكدت رئيس حي العرب استمرار الحملات اليومية مع تطبيق الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بفرض الانضباط وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

حي المناخ.. حملات ميدانية مكثفة لفرض الانضباط

كثفت الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات، خاصة بشارعي الأمين وعبد الهادي الحديدي، وذلك في إطار الاستعدادات خلال شهر رمضان المبارك.

وشددت رئيسة الحي على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات القانونية المقررة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للحي.

حملات موسعة لإزالة الإشغالات بمختلف المناطق بزهور بورسعيد

تابع الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال الحملة المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمناطق وشوارع الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بضرورة إعادة الانضباط للشارع والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وشملت الحملة مناطق قبضايا وشارع حسني مبارك والنصر والتعاونيات والمجمع الإسلامي وشارع 23 ديسمبر والحراسات، حيث تم إزالة ومصادرة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

وأكد رئيس الحي استمرار تلك الحملات بشكل يومي لضبط الشارع، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي تعديات على حرم الطريق.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشارع 23 ديسمبر بضواحي بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي، بقيادة الأستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، حملاتها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمناطق متفرقة بنطاق الحي، وذلك في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط للشارع.

وشنت إدارة الإشغالات وإدارة شئون البيئة حملة مكبرة بشارع 23 ديسمبر أسفرت عن إزالة عدد من الأكشاك والفروشات الخاصة ببيع الخضروات والفاكهة والبنوك الخشبية والتند والشماسي وعربات اليد والأقفاص البلاستيكية والخشبية.

وأكد رئيس حي الضواحي أنه لن يتم السماح بوضع أي إشغالات أو تعديات بالشارع العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع الغرامات ضد المخالفين.

إزالة مزارع سمكية مخالفة بمساحة 188 فدان جنوب بورسعيد

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المزارع السمكية المخالفة التي أقيمت بدون ترخيص بنطاق الحي، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة مزارع سمكية مخالفة بمساحة تقدر بنحو 188 فدانًا بمنطقتي جمعية النورس بشباب الخريجين وجمعيات الاستصلاح الـ28 جمعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي الجنوب استمرار الحملات المكثفة للتصدي لكافة المخالفات ومنع أي تعديات جديدة، مشددًا على أنه لا تهاون في مواجهة المخالفات بنطاق الحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد المستمرة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الحضاري بكافة الأحياء، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي المحافظة