سرق حديدة من أمام محل.. القبض على عاطل وعامل خردة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة قطعة حديدية من أمام أحد المحال ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه ببيعها لعميله "سيئ النية"

(عامل خردة – مقيم بدائرة القسم) ، أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط القطعة الحديدية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.