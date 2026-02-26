وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر

استقبل اليوم الخميس المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير.



وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل ب الضيوف، مُعربًا عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة مثمنًا دور نادي قضاة مصر في رعاية مصالح أعضائه وتوثيق الروابط بينهم ودعم رسالة القضاء وسيادة القانون.

ومن جانبه، ثمّن رئيس نادي قضاة مصر الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم وتطوير منظومة العدالة، مؤكدًا أن اختيار المستشار وزير العدل مدعاة لطمأنة القضاة ومبعث لسرورهم وأن مسيرته القضائية المشرفة ستكون عونًا لسيادته في مسيرة الإصلاح بما يحفظ للهيئة القضائية مكانتها ويصون للمتقاضين حقوقهم، معربًا عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بدوام التوفيق والسداد.

وفي ختام اللقاء أكد وزير العدل على حرص الوزارة البالغ على استمرار توثيق أواصر التعاون المشترك مع أندية القضاة؛ وذلك إيمانًا بكونها ركيزة أساسية لدعم قضاة مصر وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم السامية.