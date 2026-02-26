عمرو الليثي وأحمد صيام يستحضران سيرة المعلم عرابي فتوة الحسين على إذاعة الشرق الأوسط

واصل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام تقديم برنامجهما «رمضان المصري مع الحرافيش» عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، للعام السابع على التوالي، حيث يقدمان يوميًا حكاية جديدة من حكايات «مصر المحروسة» وسير الفتوات والمعلمين الذين شكلوا وجدان الحارة المصرية.

أبرز رموز الفتونة الشعبية

وشهدت الحلقة السادسة من البرنامج استعراض سيرة «المعلم عرابي» فتوة حي الحسين، أحد أبرز رموز الفتونة الشعبية في مطلع القرن العشرين، والذي ارتبط اسمه بالمواقف الوطنية والاجتماعية في المنطقة.

وقال الفنان أحمد صيام، الذي يجسد شخصية «المعلم رمضان المصري» خلال البرنامج، إن المعلم عرابي كان نموذجًا للفتوة المثقف بالفطرة، مشيرًا إلى دوره خلال ثورة 1919 حين توحدت فتوات الأحياء لمواجهة محاولات الاعتداء على الأزهر والحسين، فكان عرابي جامعًا للكلمة تحت راية واحدة.

جزء أصيل من النسيج الشعبي

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الليثي أن الأديب العالمي نجيب محفوظ أشار في أحاديثه إلى أنه رأى المعلم عرابي في طفولته وسمع عنه الكثير من الحكايات، وهو ما انعكس في عالم «الحرافيش» الذي جسد شخصيات الفتوات كجزء أصيل من النسيج الشعبي المصري.

شخصية الفتوة المستلهمة

وأضاف الليثي أن السينما المصرية تناولت شخصية الفتوة المستلهمة من المعلم عرابي، معتبرًا أن الفنان الراحل عزت العلايلي كان من أكثر من اقتربوا من تجسيد ملامح هذه الشخصية بوطنيتها وجدعنتها، وذلك في فيلم التوت والنبوت، حيث قدم صورة درامية عكست روح الفتوة الشعبي.

ويستكمل البرنامج خلال شهر رمضان تقديم حلقات خاصة عن أساطير الفتوات وشخصياتهم المؤثرة في التاريخ الاجتماعي المصري، في إطار يمزج بين التوثيق الدرامي والسرد الإذاعي.

يُذاع «رمضان المصري مع الحرافيش» يوميًا في تمام الساعة 5:25 مساءً قبل أذان المغرب، وتُعاد الحلقة في التاسعة وعشر دقائق صباح اليوم التالي، عبر إذاعة الشرق الأوسط؛ كما أن البرنامج من تأليف الكاتب محمد الشبه، وإخراج تامر حسني.