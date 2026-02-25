عمرو الليثي يدخل الفرحة على سيدة تبكي بسبب مرض حفيدتها

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة، إنه يقابل يوميا الناس البسطاء ويقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم".

وتابع عمرو الليثي، أننا نذهب إلى أهالينا من الفلاحين ونسمع لتجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة "نهر الخير" ونقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف عمرو الليثي قائلا: “الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضى ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة”.

والتقى الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت بسيدة مصرية تدعي أم إسلام، وكانت تسير في الشارع مع أحفادها وكانت في زيارة لابنتها مشيرة إلى إنها ربة منزل ولا تعمل وزوجها على المعاش.

وأضافت أن لديها ولد اسمه إسلام متزوج وربنا رزقه ببنت مريضة ولديها ضمور بالمخ، وابنها يعمل في صالون حلاقة ويتمنى من الله أن يشفيها والحمد لله ، واتمني من الله أن يسترني ويحفظني من أذي بعض البشر.

ووجه الليثي الشكر لها علي مجهودها وجبر بخاطرها، واعطاها جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وقالت انها ستقف بجوار ابنها وابنتها واعطيهم من هذا المبلغ .

ودخلت السيدة في نوبة بكاء على الهواء بسبب مرض حفيدتها .

‏

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.