"أجمل ناس" بمحافظة الإسكندرية.. والليثي يجبر بخاطر عامل بمزرعة ويهديه 5 آلاف جنيه

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة.

وذهبت سيارة المفاجآت وجبر الخواطر في حلقة اليوم الي محافظة الإسكندرية ، واشاد الليثي في بداية الحلقة بمبادرة رائعة لعدد من الشباب يقومون بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين تحت عنوان دليفري الرحمن.

والتقي الليثي بعامل اسمه حسين عبد الكريم وقال انه كان يعمل في مزرعة وان لديه ثلاثة اولاد وهم يدرسون في مراحل التعليم وان اجره اليومي في حدود ٢٠٠ جنيه والحمد لله مستوره.

واضاف أنا احب كل الناس ولا اكره احد واتمني الستر والتوفيق لاولادي.

ووجه الليثي الشكر له علي مجهوده وجبر بخاطره موجها سؤال له حول أطول سورة في القرأن وأجاب سورة البقرة وقام الليثي بإهدائه خمسة الاف جنيه ورفض في البداية استلام الفلوس بكل عفة وعندما علم انها مسابقة استلمها وسط سعادته وفرحته.

