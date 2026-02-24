قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
توك شو

عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن فتوة الغورية "المعلم عفص"

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

للعام السابع على التوالي، يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش»، ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع الفتوات والمعلمين، وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة: حكايات الحرافيش، المعلمين، والفتوات الكبار، والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ، الفتوات الذين كانوا المادة الأصلية لمعظم روايات أديب مصر العالمي نجيب محفوظ، وأشهر معلمي السينما المصرية، ومنهم: زكي رستم، محمود المليجي، فريد شوقي، توفيق الدقن.

وجاءت الحلقة الرابعة من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات أساطير الفتوات، وأسطورة الغورية، والمعلم عفص، أشهر فتوات الغورية. هذا الرجل كان يمشي بمبدأ "اللي تغلب به العب به"، وكان فتوة الغورية والتربيعة، ولم يكن يحب حل المشاكل بالخناق والزعيق.

وأشار الفنان أحمد صيام، "المعلم رمضان المصري"، إلى أن فتوة الغورية المعلم عفص كان "ثعلب" يمشي على الأرض، ودماغه توزن بلد! كان فتوة "دماغ"، وليس مثل الفتوات الجتة الذين كانوا يُؤجرون للخناقات.

وعقب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أن الأديب الكبير نجيب محفوظ عندما كتب "زقاق المدق"، ورسم شخصية "فرج الألعبان"، كان قد أخذ شوية من "لؤم" وذكاء المعلم عفص.

البرنامج يستمر في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات، وسيتحدث عن شخصيات أخرى من تاريخ مصر.

حكايات فتوات مصر المحروسة يوميًا مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام وبرنامج "رمضان المصري مع الحرافيش" في شهر رمضان على هواء الشرق الأوسط.

عمرو الليثي أحمد صيام الفنان أحمد صيام





