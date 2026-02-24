عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن فتوة الغورية "المعلم عفص"

للعام السابع على التوالي، يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش»، ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع الفتوات والمعلمين، وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة: حكايات الحرافيش، المعلمين، والفتوات الكبار، والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ، الفتوات الذين كانوا المادة الأصلية لمعظم روايات أديب مصر العالمي نجيب محفوظ، وأشهر معلمي السينما المصرية، ومنهم: زكي رستم، محمود المليجي، فريد شوقي، توفيق الدقن.

وجاءت الحلقة الرابعة من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات أساطير الفتوات، وأسطورة الغورية، والمعلم عفص، أشهر فتوات الغورية. هذا الرجل كان يمشي بمبدأ "اللي تغلب به العب به"، وكان فتوة الغورية والتربيعة، ولم يكن يحب حل المشاكل بالخناق والزعيق.

وأشار الفنان أحمد صيام، "المعلم رمضان المصري"، إلى أن فتوة الغورية المعلم عفص كان "ثعلب" يمشي على الأرض، ودماغه توزن بلد! كان فتوة "دماغ"، وليس مثل الفتوات الجتة الذين كانوا يُؤجرون للخناقات.

وعقب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أن الأديب الكبير نجيب محفوظ عندما كتب "زقاق المدق"، ورسم شخصية "فرج الألعبان"، كان قد أخذ شوية من "لؤم" وذكاء المعلم عفص.

البرنامج يستمر في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات، وسيتحدث عن شخصيات أخرى من تاريخ مصر.

حكايات فتوات مصر المحروسة يوميًا مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام وبرنامج "رمضان المصري مع الحرافيش" في شهر رمضان على هواء الشرق الأوسط.