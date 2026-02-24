قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
بالصور

15 ألف وجبة يوميًا.. أوقاف الشرقية تُنظم موائد الرحمن بساحات المساجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
محمد الطحاوي

اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تكامل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيداً بالدور الهام والمحورى الذي تقوم به مديرية أوقاف الشرقية في فتح ساحات المساجد وتنظيم موائد الرحمن دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتعزيزًا لقيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك.

فيما تواصل مديرية أوقاف الشرقية فتح ساحات المساجد بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتنظيم موائد الرحمن بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم وجبات إفطار للصائمين يومياً، بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وترسيخ قيم التعاون والتكافل خلال الشهر الكريم.

 ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تنظم موائد الرحمن بساحات المساجد بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتقديم أكثر من (١٥ ألف) وجبة إفطار يومياً طوال الشهر الكريم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية وحرصها على خدمة المجتمع ومد يد العون للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قيم الرحمة والتعاون والتكافل بين المواطنين.

اكد وكيل وزارة الأوقاف إستمرار تنظيم تلك الموائد الرمضانية علي مدار أيام الشهر الفضيل بما يعزز روح المودة والتلاحم المجتمعي، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ونشر روح التكافل خلال شهر رمضان المبارك.

الشرقية محافظ الشرقية مؤسسات المجتمع المدني الفئات الأولى بالرعاية أوقاف الشرقية

