15 ألف وجبة يوميًا.. أوقاف الشرقية تُنظم موائد الرحمن بساحات المساجد

اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تكامل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيداً بالدور الهام والمحورى الذي تقوم به مديرية أوقاف الشرقية في فتح ساحات المساجد وتنظيم موائد الرحمن دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتعزيزًا لقيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك.

فيما تواصل مديرية أوقاف الشرقية فتح ساحات المساجد بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتنظيم موائد الرحمن بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم وجبات إفطار للصائمين يومياً، بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وترسيخ قيم التعاون والتكافل خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تنظم موائد الرحمن بساحات المساجد بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتقديم أكثر من (١٥ ألف) وجبة إفطار يومياً طوال الشهر الكريم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية وحرصها على خدمة المجتمع ومد يد العون للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قيم الرحمة والتعاون والتكافل بين المواطنين.

اكد وكيل وزارة الأوقاف إستمرار تنظيم تلك الموائد الرمضانية علي مدار أيام الشهر الفضيل بما يعزز روح المودة والتلاحم المجتمعي، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ونشر روح التكافل خلال شهر رمضان المبارك.