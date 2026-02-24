قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
تسريب.. أصغر سيارة آودي كهربائية بالكامل تظهر لأول مرة| صور

آودي الكهربائية
آودي الكهربائية
عزة عاطف

بعد طول انتظار وترقب، نجح صائدو الجواسيس في التقاط الصور الأولى لمقصورة سيارة أودي A2 e-tron المنتظرة، وهي أصغر سيارة دفع رباعي كهربائية في أسطول العلامة الألمانية. 

ورغم أن الاسم يحمل صبغة "ريترو" كلاسيكية، إلا أن التفاصيل المسربة تؤكد أن السيارة تنتمي للمستقبل بكل تفاصيلها، حيث استعارت آودي أفضل ما في جعبة طراز Q3 الجديد لتقدم تجربة داخلية فاخرة جدًا.

مقصورة رقمية وعجلة قيادة “سكويركل”

كشفت الصور المسربة أن أودي قررت توحيد لغة التصميم الداخلي؛ حيث حصلت A2 e-tron على شاشة عرض رقمية عريضة تغطي لوحة القيادة، بالإضافة إلى عجلة القيادة ذات الشكل المربع الدائري (Squircle) التي ظهرت في أحدث طرازات Q3. 

ويمنح هذا التصميم السائق شعورًا بالتحكم الرياضي والرحابة في آن واحد، مع تقليل الأزرار الفيزيائية لصالح الواجهات اللمسية الذكية التي تعمل بشكل انسيابي.

منصة MEB: مرونة في الأداء والمدى

وتعتمد السيارة الجديدة على منصة مجموعة فولكس فاجن الشهيرة (MEB)، وهي ذات المنصة المستخدمة في طرازات ناجحة مثل Q4 e-tron. 

وتوفر هذه المنصة خيارات متنوعة؛ حيث ستبدأ الفئة الأساسية بمحرك واحد بقوة 201 حصان مع بطارية بسعة 63 كيلووات في الساعة، مما يمنحها مدى يصل إلى 402 كم. أما الفئات الأعلى، فستتجاوز قوتها 268 حصانًا مع بطارية أكبر توفر مدى تشغيليًا يصل إلى 560 كم (وفق معيار WLTP)، وهو رقم مذهل لسيارة بهذا الحجم الصغير.

نظام الدفع ونسخة RS المرتقبة

بشكل قياسي، ستعتمد النسخ ذات المحرك الواحد على الدفع الخلفي، لكن أودي لن تتخلى عن إرثها؛ حيث ستتوفر نسخ "Quattro" بمحركين ودفع رباعي للعجلات. 

والأكثر إثارة هو انتشار تقارير حول تطوير نسخة A2 RS عالية الأداء، والتي ستستهدف الشباب الباحثين عن سيارة مدنية صغيرة قادرة على تقديم أداء رياضي شرس يتناسب مع هوية أودي العريقة.

المنافسة في فئة الـ “Premium Compact”

تستهدف أودي من خلال هذا الطراز منافسة سيارة BMW iX1 بشكل مباشر، حيث تراهن على الجمع بين الفخامة الألمانية وكفاءة استهلاك الطاقة.

ومع تزايد الطلب على سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة، تمثل A2 e-tron بوابة الدخول المثالية لعالم أودي الكهربائي، موفرة تقنيات "بريميوم" في قالب يتناسب مع التنقل المدني الحديث وبشكل ذكي ومبتكر.

آودي آودي A2 e tron 2026 مواصفات Audi A2 الكهربائية منصة MEB أودي سيارات آودي بطارية A2 e tron

