خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وصول مقاتلات أمريكية متطورة إلى قاعدة حتسريم في إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
قسم التوك شو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وصول مقاتلات أميركية متطورة إلى قاعدة حتسريم الجوية جنوبي إسرائيل يأتي في سياق استعدادات عسكرية متصاعدة، في ظل الحديث عن احتمال تنفيذ عمل عسكري مشترك ضد إيران.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية،  أن المقاتلات التي جرى الإعلان عن وصولها، وهي من طراز F-22، تُعد من أكثر الطائرات تطورًا في سلاح الجو الأميركي، وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك هذا الطراز تحديدًا، لافتة إلى أن تقارير إسرائيلية، من بينها ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أشارت إلى أن هذه المقاتلات نُقلت إلى المنطقة الجنوبية، وتحديدًا إلى قاعدة حتسريم الجوية.

جولة ميدانية تفقدية في القاعدة

وبيّنت أبو شمسية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى جولة ميدانية تفقدية في القاعدة ذاتها، للاطلاع على مستوى الجهوزية، في ظل تقديرات إسرائيلية بإمكانية شن حملة عسكرية إسرائيلية – أميركية على إيران، وتُعد قاعدة حتسريم من أبرز القواعد الجوية الإسرائيلية، إذ تضم أكاديمية سلاح الجو ومتحف القوات الجوية، وتتمتع بأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة.

وأشارت إلى أن القاعدة كانت قد تعرضت سابقًا لاستهدافات بصواريخ بالستية خلال ما عُرف بـ"حرب الأيام الـ12"، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى جماعة الحوثي، ما يضفي دلالات إضافية على توقيت الزيارة العسكرية والإعلان عن وصول المقاتلات الأميركية.

https://www.youtube.com/shorts/5s3GenO_qIE

مقاتلات أميركية قاعدة حتسريم القاهرة الإخبارية

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
فول بالبشاميل
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

