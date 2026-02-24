وصول مقاتلات أمريكية متطورة إلى قاعدة حتسريم في إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وصول مقاتلات أميركية متطورة إلى قاعدة حتسريم الجوية جنوبي إسرائيل يأتي في سياق استعدادات عسكرية متصاعدة، في ظل الحديث عن احتمال تنفيذ عمل عسكري مشترك ضد إيران.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المقاتلات التي جرى الإعلان عن وصولها، وهي من طراز F-22، تُعد من أكثر الطائرات تطورًا في سلاح الجو الأميركي، وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك هذا الطراز تحديدًا، لافتة إلى أن تقارير إسرائيلية، من بينها ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أشارت إلى أن هذه المقاتلات نُقلت إلى المنطقة الجنوبية، وتحديدًا إلى قاعدة حتسريم الجوية.

جولة ميدانية تفقدية في القاعدة

وبيّنت أبو شمسية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى جولة ميدانية تفقدية في القاعدة ذاتها، للاطلاع على مستوى الجهوزية، في ظل تقديرات إسرائيلية بإمكانية شن حملة عسكرية إسرائيلية – أميركية على إيران، وتُعد قاعدة حتسريم من أبرز القواعد الجوية الإسرائيلية، إذ تضم أكاديمية سلاح الجو ومتحف القوات الجوية، وتتمتع بأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة.

وأشارت إلى أن القاعدة كانت قد تعرضت سابقًا لاستهدافات بصواريخ بالستية خلال ما عُرف بـ"حرب الأيام الـ12"، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى جماعة الحوثي، ما يضفي دلالات إضافية على توقيت الزيارة العسكرية والإعلان عن وصول المقاتلات الأميركية.

https://www.youtube.com/shorts/5s3GenO_qIE