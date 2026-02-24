الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي

أكدت الراقصة الاستعراضية دينا أنها لا ترى أي تعارض بين التزامها الديني وعملها في مجال الرقص، مشددة على أنها أدت مناسك العمرة والحج، وإذا كررت الحج ستواصل عملها في أكاديمية الرقص الخاصة بها.

وقالت دينا، خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها لا تميّز بين السيدات في الأكاديمية، موضحة أن المكان مخصص للنساء ، لكنها لا تصنفه على أنه للمحجبات ، مضيفة: «أنا مش بميز بين حد، واللي جاية ترقص هي حرة».

وأوضحت أن الرقص في رأيها «مش غلط»، مؤكدة أنها لن تعتبره خطأ في يوم من الأيام، كما أشارت إلى أنها حال ارتدائها الحجاب فسيكون ذلك التزامًا بفرض ديني، لافتة إلى وجود راقصات محجبات ومحترفات في المجال.

وشددت دينا على احترامها لاختيارات كل سيدة، سواء قررت ارتداء الحجاب أو العمل في مجال الرقص، معتبرة أن الحرية الشخصية هي الأساس.