عمرو الليثي: خلي عشمك في ربنا كبير.. وارفع سقف أحلامك وطموحاتك

قال الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج “إنسان تاني “ علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا ، :”ما تعلقش قلبك بحد ، ولا تضع نفسك في منطقة انتظار ، والعشم في الناس مخاطرة ورهان خسران”.



وتابع الليثي ان مشاعر الناس ليست ثابتة ووجودهم الدائم مش مضمون ، ولا يوجد أحد في العصر الحالي لديه القدرة علي ان يتحمل شيلة غيره



وأوضح الليثي:" خلي عشمك في ربنا بشكل مباشر فهو الخالق القادر ويعطيك كل الفرص واربط قلبك وحياتك بالله وارفع سقف أحلامك وطموحاتك وادعي الله ان يحقق كل ما تريد ويستطيع ان يبدل حالك من حال الي حال آخر".

واختتم الليثي خليك كريم مع الناس في مشاعرك ولكن كن فقير في توقعاتك منهم ، لا خيبة هتهدك ولا عشم هيخسرك ووقتها ستكون "إنسان تاني "