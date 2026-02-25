اتنين غيرنا الحلقة 8.. مواجهة بين آسر ياسين وشقيق دينا الشربيني

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل اتنين غيرنا بمواجهة حاسمة بين حسن «آسر ياسين» وشقيق نور «دينا الشربيني»، حيث وجّه حسن تحذيرًا واضحًا لشقيق نور، مؤكدًا أن شقيقته أصبحت تحت حمايته.



وحذره اسر ياسين بأنه لا يحق له الاقتراب منها أو إيذائها، خاصة أنها تستأجر حاليًا منزلًا تابعًا لهم، وأنها تخصه وذلك بعد محاولة محمد أبو الفتوح شقيق نور «دينا الشربيني» الاستفسار عن مكانها الجديد وتتبعها.





اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



عُرضت الحلقة الثامنة من مسلسل اتنين غيرنا، بطولة النجمان آسر ياسين ودينا الشربيني، على منصة واتش إت وقناة On E، وقدمت الحلقة دعمًا للمرأة فى مواجهة العنف الأسرى، من خلال التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة - المجلس القومى للمرأة 15115، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المجتمعية.

وجاء التنويه فى إطار درامى بالحلقة الثامنة من خلال مشهد عنف أسرى، حيث يقوم محمود (محمد السويسي) بضرب زوجته وفاء (صابرين النجيلي)، بعد أن اكتشفت سرقته لمجوهرات الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، التى تعمل وفاء مساعدةً لها.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.



ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.