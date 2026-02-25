قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
متى يسقط الحبس عن مرتكبي جرائم الإنترنت؟.. القانون يجيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اتنين غيرنا الحلقة 8.. مواجهة بين آسر ياسين وشقيق دينا الشربيني

قسم الفن

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل اتنين غيرنا بمواجهة حاسمة بين حسن «آسر ياسين» وشقيق نور «دينا الشربيني»، حيث وجّه حسن تحذيرًا واضحًا لشقيق نور، مؤكدًا أن شقيقته أصبحت تحت حمايته.

وحذره اسر ياسين بأنه لا يحق له الاقتراب منها أو إيذائها، خاصة أنها تستأجر حاليًا منزلًا تابعًا لهم، وأنها تخصه وذلك بعد محاولة محمد أبو الفتوح شقيق نور «دينا الشربيني» الاستفسار عن مكانها الجديد وتتبعها.



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

عُرضت الحلقة الثامنة من مسلسل اتنين غيرنا، بطولة النجمان آسر ياسين ودينا الشربيني، على منصة واتش إت وقناة On E، وقدمت الحلقة دعمًا للمرأة فى مواجهة العنف الأسرى، من خلال التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة - المجلس القومى للمرأة 15115، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المجتمعية.

وجاء التنويه فى إطار درامى بالحلقة الثامنة من خلال مشهد عنف أسرى، حيث يقوم محمود (محمد السويسي) بضرب زوجته وفاء (صابرين النجيلي)، بعد أن اكتشفت سرقته لمجوهرات الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، التى تعمل وفاء مساعدةً لها.
 

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

النظر

عشب غير متوقع يقوى النظر والقلب والضغط.. تعرف عليه

مكرونة بالبشاميل

هنفطر إيه النهاردة.. فراخ مشوية بالبطاطس والقرع والبهارات ومكرونة بشاميل وأم علي

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

