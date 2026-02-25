قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
متى يسقط الحبس عن مرتكبي جرائم الإنترنت؟.. القانون يجيب
فن وثقافة

شاكيرا بلهجة عربية : مبسوطة إني هغني في الجيزة عند الأهرامات

أحمد البهى

أعلنت الفنانة العالمية شاكيرا عن إحيائها حفلا غنائيا في مصر ، وذلك من خلال فيديو قامت بنشره. 

وقالت شاكيرا بلهجة عربية : مساء الخير مبسوطة اني هغني في مصر بالجيزة عند الأهرامات.  

تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل غنائي ضخم أمام سفح أهرامات الجيزة يوم 7 أبريل المقبل، ضمن جولتها العالمية الجديدة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour، في ليلة ينتظرها جمهورها في مصر والعالم العربي بشغف كبير.

يأتي الحفل ضمن محطات جولتها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثل عودة قوية لشاكيرا إلى الجمهور العربي بعد غياب دام 15 عامًا عن إحياء الحفلات في المنطقة.

تنطلق الجولة إقليميًا يوم 28 مارس من مدينة العقبة الأردنية، ثم تحط الرحال في الدوحة يوم 1 أبريل، قبل أن تحيي حفلًا في جزيرة ياس بأبوظبي يوم 4 أبريل ضمن فعاليات مهرجان OFF Limits Music، وصولًا إلى جدة في 19 أبريل على حلبة كورنيش جدة.

ولا تقتصر الجولة على الشرق الأوسط فقط، إذ تتخللها محطتان في الهند يومي 10 و15 أبريل، في مدينتي مومباي ونيودلهي، ضمن برنامج حافل بالعروض التي تمزج بين الاستعراضات الضخمة وأشهر أغانيها التي صنعت مسيرتها العالمية.

ويمثل حفل مصر لحظة خاصة في مسيرة شاكيرا، حيث تعود للغناء أمام أهرامات الجيزة بعد 19 عامًا من حفلها الشهير هناك عام 2007، في مشهد فني استثنائي يجمع بين عراقة المكان وسحر الموسيقى العالمية، ليمنح الجمهور أمسية استثنائية تحت سماء القاهرة.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

شاكيرا

شاكيرا بلهجة عربية : مبسوطة إني هغني في الجيزة عند الأهرامات

مسلسل اتنين غيرنا

اتنين غيرنا الحلقة 8.. مواجهة بين آسر ياسين وشقيق دينا الشربيني

عمر السعيد "دينامو" الصراع في "إفراج".. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة

عمر السعيد دينامو الصراع في إفراج.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

