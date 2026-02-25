عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»

قد~م الإعلامي عمرو الليثي حلقة جديدة من برنامج "أبواب الخير " عبر أثير إذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان .

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصالا هاتفيا من أم محمد (محتاجة عين صناعية لابنها بتكلفة 40 ألف جنيه).

وقالت أم محمد إنها أول ما أنجبت ابنها اكتشفت إنه عنده سرطان في العين، ومن وقتها وهو لازم يعمل عملية تفريغ وياخد علاج كيمياوي. عملوا عملية التفريغ، والولد دلوقتي بقى عنده 10 سنين، وبيتأذى من التنمر، ونفسه يبقى شكل عينه طبيعي مثل باقي الأطفال.

وأضافت أم محمد أنها تتمني تركب عين صناعية لابنها، بس التكلفة كتيرة عليها بحوالي 40 ألف جنيه. وزوجها عامل أرزقي على أد حاله، وعايشين في شقة إيجار جديد بيدفعوا 900 جنيه غير المية والنور والغاز .

وزفّ الليثي البشري إلى أم محمد بأن البرنامج يتحمل تكاليف عملية تركيب عين صناعية لابنها وسط سعادتها وفرحتها .

وعلي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.



كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.



فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.