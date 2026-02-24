قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الحاج سلطان لعمرو الليثي : الأرض عرض.. ما نبعهاش ولكن ننميها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.


وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، بالحاج سلطان ولديه قصة كفاح مشرفة.

وقال الحاج سلطان انني ابلغ من العمر ٥٨ عام ، وأنني بدأت حياتي وكان والدي فلاح ومزارع وكان لديه حوالي ٧ فدادين ووصلنا الي ١٥ فدان وتعلمت الزارعة والفلاحة من والدي.

وأضاف قائلًا: ثم سافرت الي ليبيا في التسعينات ولكني عدت مرة اخري الي مصر مع وفاة والدي ، ولدي ٤ اخوات رجال وايضا سيدات ومستمرين مع بعض ولم ننعزل وكلنا نعمل في الدارات وفي ارضينا ولم نبيع او نورث الارض.


وتابع: لدينا مزرعة ونعتمد علي الري بالتنقيط وتعاقدنا مع شركة تاخد منّنا المحاصيل وزرعنا فاصوليا وطماطم ، وان لدي اخ في إيطاليا ولديه شركة وهو من كان يدعمنا ويوفر المستلزمات ، والحمد لله ازدادت الأراضي الزاهية لدينا ووصلنا من ٢٥ فدان الي ١٠٦ فدان ، بالتعاون مع البنك الزراعي  لو تعثرنا بنلحأ اليه ويدعمنا ويساندنا.  

وأوضح انه من اصعب اللحظات في حياتي وبخاصة في الزراعة هو فقدان محصول الطماطم لاي من الأسباب وهذا بيؤدي الي خسائر كبيرة ، وايضاً وفاة والدي كان من اصعب اللحظات في حياتي. 
 

ووجه النصيحة الي أبناءه بان يظلوا علي تواصل مع الله وان يلتزموا بدينهم ويحافظوا علي الزراعة ولو اراد ابن لي ان يبيع ارض يشتريه اخويا او ابن اخي ، والمهم ان تظل الارض.

واختتم  اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا   ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير .    

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

عمرو الليثي أجمل ناس فلاحين مصر

