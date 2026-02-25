فتوة سوق الخضار .. عمرو الليثي وأحمد صيام يكشفان أسرار " زكية المفترية "

قدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين .

وجاءت الحلقة الخامسة من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات عن أساطير الفتوا ، وتحدثت عن المعلمة " زكية المفترية " ، أشهر فتواية في سوق الخضار. وكانت قوية ولها هيبة.

وتحدث الفنان احمد صيام، عن زكية المفترية، قائلا:"كانت فتواية قوية ومهابة مااعتمدتش بس على جمالها، كانت بذكاءها ممكن تقفل سوق الخضار كله لو لزم الامر".

وعقب الإعلامي د. عمرو الليثي الي ان الأديب الكبير نجيب محفوظ ، كان دائماً مبهور بشخصية "المعلمة" في الحارة الشعبية، وتم تجسيد تلك الشخصية في السينما من العديد من النجمات منهم تحية كاريوكا ، وسناء جميل ، ونبيلة عبيد.

وتابع وظهر ذلك جليا في رواية "أفراح القبة" و في شخصية "شفاعات" لنادية الجندي في "شهد الملكة".