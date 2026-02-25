قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو الليثي : أكتر حاجة بتضيع روح رمضان مش التقصير في العبادة فقط ولكن التقصير في الأخلاق

عمرو الليثي
عمرو الليثي
هاني حسين

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر ،:"في حياتنا اليومية، بنقيس كل حاجة بالنتيجة: قد إيه كسبنا؟ قد إيه خسرنا؟ قد إيه الناس شكرت؟ لكن الحقيقة فيه ميزان تاني، مختلف، وهو ميزان ربنا. وهنا بيظهر اسم من أسماء الله الحسنى بيريح القلب ويصحح المفاهيم، وهو اسم الشكور".

وتابع :" اللي بينظر للسعي قبل النتيجة، وللمحاولة قبل النجاح، وللنية قبل الإنجاز. اللي مش بينسى معروف، ومش بيهمل سعى، ومش بيضيع نية. اللي بيشوف الجهد قبل النتيجة، وبيشوف النية قبل العمل".

وأكمل عمرو الليثي:" الله الشكور لا يعطيك بقدر ما عملت، لكن بقدر ما صدقت. عمل صغير بإخلاص ممكن يفتح لك باب كبير من الخير. وعمل كبير من غير نية ممكن يمر بدون أي أثر".

وتابع عمور الليثي:" ركعة آخر الليل، كلمة طيبة، نية صادقة، صدقة في السر، دعاء من القلب، كل ده محفوظ عند الشكور، اللي بيدي لكل واحد على قد صدقه وعزيمته ونيته".

ووجه الليثي النصيحة الرمضانية ..  أنتم عارفين إن أكتر حاجة بتضيع روح رمضان مش التقصير في العبادة، لكن التقصير في الأخلاق. 

وتابع :" خلي رمضان يعلمك تسمع أكتر ما تتكلم، تسامح بدون تفكير، تعتذر من قلبك. وافتكر دايمًا إن ربنا شايفك، وولازم نعرف إن رمضان فرصة نطلع منها بقلب أهدى، ونفس أرقى، وأخلاق تعيش معانا بعد ما الشهر يخلص".

عمرو الليثي الخير أبواب الخير مصر رمضان

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد