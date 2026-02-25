استصلحت أراضي كثيرة.. الحاج عادل فتحي يروي تجربة ملهمة له في أجمل ناس

قال الإعلامي عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، بالحاج عادل فتحي ولديه قصة كفاح مشرفة.

وقال الحاج عادل :" ابلغ من العمر ٥٨ عاما، ولدي ثلاثة أبناء ، وأنني بدأت حياتي في عام ٩١ في التجارة والمبيدات والأسمدة ، وكنا بنجيب جوار الأسمدة من الإسكندرية وبعد فترة بدأت في الزراعة وذهبت الي الصحراء وجّهت العديد من التحديات والحمد لله تغلبنا عليها وبدأنا بزراعة الطماطم ، والبصل والثوم ، وكنت نملك أرض خاصة بوالدي وورثتها عنه

وتابع :" كنا نزرع في ارضنا وقمنا بتأجير وزرعناها والحمد لله والدراعة مهمة لنا ولبلدنا ونزرع خضروات بالإضافة الي نباتات عطرية وطبية ونقوم بتصديرها".

وأضاف قائلًا: ان البنك الزراعي المصري لها مواقف مشرفة مع الفلاحين بشكل عام ومعي بشكل خلص حيث انني قمت بتأجير مخازن البنك وأخزن فيها المبيدات والبنك يدعمني بالمال واقوم بالتخزين واسدد للبنك من أرباح البيع



وتابع:البداية كانت عن طريق البنك الزراعي وفتح طريق مهم لنا وأصبحنا معروفين في المجال وعند التجار ، ويوميا في الارض المستصلحة في الصحراء اتابع كافة التفاصيل

وأوضح انه اولاده مؤهلات عليا ويدرسون في الجامعات ولكني انصحهم بالاستمرار في الزراعة لان الزراعة والفلاحة تتوارث ، ورحلتي مع الزراعة شهدت العديد من التحديات ولكن بالصبر والإصرار والكفاح ربنا يرزقنا بالنجاح



ووجه النصيحة الي أبناءه والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير .