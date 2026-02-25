قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

استصلحت أراضي كثيرة.. الحاج عادل فتحي يروي تجربة ملهمة له في أجمل ناس

عادل فتحي
عادل فتحي
هاني حسين

قال الإعلامي عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة


وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، بالحاج عادل فتحي ولديه قصة كفاح مشرفة.

وقال الحاج عادل :" ابلغ من العمر ٥٨ عاما، ولدي ثلاثة أبناء ، وأنني بدأت حياتي في عام ٩١ في التجارة والمبيدات والأسمدة ، وكنا بنجيب جوار الأسمدة من الإسكندرية وبعد فترة بدأت في الزراعة وذهبت الي الصحراء وجّهت العديد من التحديات والحمد لله تغلبنا عليها  وبدأنا بزراعة الطماطم ، والبصل والثوم ، وكنت نملك أرض خاصة بوالدي وورثتها عنه

وتابع :" كنا نزرع في ارضنا وقمنا بتأجير وزرعناها والحمد لله والدراعة مهمة لنا ولبلدنا ونزرع خضروات بالإضافة الي نباتات عطرية وطبية ونقوم بتصديرها".

وأضاف قائلًا: ان البنك الزراعي المصري لها مواقف مشرفة مع الفلاحين بشكل عام ومعي بشكل خلص حيث انني قمت بتأجير مخازن البنك وأخزن فيها المبيدات  والبنك يدعمني بالمال واقوم بالتخزين واسدد للبنك من أرباح البيع


وتابع:البداية كانت عن طريق البنك الزراعي وفتح طريق مهم لنا  وأصبحنا معروفين في المجال وعند التجار ، ويوميا في الارض المستصلحة في الصحراء اتابع كافة التفاصيل

وأوضح انه اولاده مؤهلات عليا ويدرسون في الجامعات ولكني انصحهم بالاستمرار في الزراعة لان الزراعة والفلاحة تتوارث ، ورحلتي مع الزراعة شهدت العديد من التحديات ولكن بالصبر والإصرار والكفاح  ربنا يرزقنا بالنجاح 
 

ووجه النصيحة الي أبناءه والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة

واختتم  اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا   ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير . 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

