حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. اعرف الضوابط الشرعية

حكم قراءة القرآن بدون وضوء .. مع حلول شهر رمضان المبارك يجتهد كل فرد منا في العبادة قدر المستطاع لنيل رضا الله ويخرج من هذا الشهر من المقبولين ، ومن بين العبادات التي يقوم بها الغالبية العظمى منا في هذا الشهر الفضيل وهي قراءة القرآن الكريم، وهنا يتساءل الكثير منا هل يجب الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم أو ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء ومع ما يشهده العالم اليوم من طفرة تكنولوجية هائلة، طرأت تحولات على بعض أنماط ممارسة العبادات، ومن أبرزها تلاوة آيات الذكر الحكيم عبر شاشات الهواتف المحمولة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة من قبل المسلمين الراغبين في معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسة الرقمية.

مشروعية القراءة من الهاتف ومسألة الثواب

وفي هذا الصدد، تصدى الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، لتوضيح هذا الأمر من خلال أحد الفيديوهات المنشورة عبر قناة الدار الرسمية على "يوتيوب"، حيث جزم بأنه لا يوجد مانع يمنع هذا التصرف، مؤكداً أنه جائز من الناحية الشرعية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الثواب في هذه الحالة واحد لا يتجزأ، واصفاً ظن البعض بأن أجر القراءة من الهاتف يقل عن أجر القراءة من المصحف الشريف بأنه ظن "خاطئ".



واستطرد أمين الفتوى في حديثه عن حكم قراءة القرآن من الهاتف موضحاً أن الجزاء الأخروي للقراءة من الجوال أو المصحف الورقي متساوٍ، فالمبتغى الجوهري هو تلاوة القرآن والتمعن في معاني الآيات الشريفة، وبما أن هذا الهدف الأساسي من التلاوة قد تحقق، فإن الثواب بناءً على ذلك قد تحقق كاملاً للمسلم.

هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف؟

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى جانب آخر من القضية خلال إجابته على سؤال ورد للدار في بث مباشر عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كان التساؤل يتمحور حول مدى وجوب الوضوء على العبد عند قراءة القرآن من شاشة الهاتف، وقد حسم أمين الفتوى المسألة آنذاك بتأكيده على أن الوضوء في حالة القراءة من الهاتف ليس واجباً على المسلم.