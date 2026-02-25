قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمير هاري وميجان ماركل يزوران أطفالا من غزة بالمستشفى التخصصي في الأردن
درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. اعرف الضوابط الشرعية

عبد الرحمن محمد

حكم قراءة القرآن بدون وضوء .. مع حلول شهر رمضان المبارك يجتهد كل فرد منا في العبادة قدر المستطاع لنيل رضا الله ويخرج من هذا الشهر من المقبولين ، ومن بين العبادات التي يقوم بها الغالبية العظمى منا في هذا الشهر الفضيل وهي قراءة القرآن الكريم،  وهنا يتساءل الكثير منا هل يجب الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم أو ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء ومع ما يشهده العالم اليوم من طفرة تكنولوجية هائلة، طرأت تحولات على بعض أنماط ممارسة العبادات، ومن أبرزها تلاوة آيات الذكر الحكيم عبر شاشات الهواتف المحمولة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة من قبل المسلمين الراغبين في معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسة الرقمية.
مشروعية القراءة من الهاتف ومسألة الثواب
وفي هذا الصدد، تصدى الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، لتوضيح هذا الأمر من خلال أحد الفيديوهات المنشورة عبر قناة الدار الرسمية على "يوتيوب"، حيث جزم بأنه لا يوجد مانع يمنع هذا التصرف، مؤكداً أنه جائز من الناحية الشرعية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الثواب في هذه الحالة واحد لا يتجزأ، واصفاً ظن البعض بأن أجر القراءة من الهاتف يقل عن أجر القراءة من المصحف الشريف بأنه ظن "خاطئ".
 

واستطرد أمين الفتوى في حديثه عن حكم قراءة القرآن من الهاتف موضحاً أن الجزاء الأخروي للقراءة من الجوال أو المصحف الورقي متساوٍ، فالمبتغى الجوهري هو تلاوة القرآن والتمعن في معاني الآيات الشريفة، وبما أن هذا الهدف الأساسي من التلاوة قد تحقق، فإن الثواب بناءً على ذلك قد تحقق كاملاً للمسلم.
هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف؟
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى جانب آخر من القضية خلال إجابته على سؤال ورد للدار في بث مباشر عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كان التساؤل يتمحور حول مدى وجوب الوضوء على العبد عند قراءة القرآن من شاشة الهاتف، وقد حسم أمين الفتوى المسألة آنذاك بتأكيده على أن الوضوء في حالة القراءة من الهاتف ليس واجباً على المسلم.

قراءة القرآن الهاتف المحمول دار الإفتاء الثواب شهر رمضان الطهارة الوضوء هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف حكم قرآءة القرآن بدون وضوء

