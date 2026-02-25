قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أرخص ياميش.. فوائد خارقة لـ جوز الهند

جوز الهند
جوز الهند
اسماء محمد

يعد جوز الهند من أنواع الياميش الشهية وغنية بعدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تفيد صحة الجسم.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك أهم فوائد جوز الهند الصحي.

مستوى السكر الصحي في الدم


يُساعد محتوى جوز الهند من الألياف على إبطاء عملية الهضم، مما يُساهم في منع ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم وهذا يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يُراقبون مستوى السكر في الدم (الجلوكوز)، مثل مرضى السكري .

يساعد على الهضم

إضافةً إلى غناها بالألياف، كما ذكرنا، فإن جوز الهند غنيٌّ أيضاً بمعدن المنغنيز، وهما معاً يُساعدان الجهاز الهضمي ويُساعد المنجنيز الجسم على إنتاج إنزيمات هضمية تُفكّك العناصر الغذائية في الطعام أما الألياف فتُحافظ على حركة الأمعاء، مما يُساعد على الوقاية من الإمساك .

يكافح الالتهاب

مثل الفواكه والخضراوات الأخرى، يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وتساعد هذه المواد الكيميائية الطبيعية على الحماية من تلف الخلايا وموتها الناتج عن جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة .

لا شك أن جوز الهند لا يصنع المعجزات بمفرده، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن غني بمضادات الأكسدة، والتي أظهرت الأبحاث أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالالتهابات وأمراض مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والسرطان .

غني بالعناصر الغذائية المفيدة لك

يحتوي نصف كوب من جوز الهند المبشور غير المحلى على العديد من العناصر الغذائية الصحية الأخرى:

143 ملليجرام من البوتاسيوم
46 ملليجرام من الفوسفور
13 ملليجرام من المغنيسيوم
11 ملليجرام من حمض الفوليك
 

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا
سيارات هاتشباك
مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
